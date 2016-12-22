أخبار ليبيا 24 – خاص

عقدت اللجنة العليا لانتخابات الأندية الرياضية بمقر الهيئة العامة للرياضة بمدينة بنغازي، الثلاثاء الماضي، اجتماعاً موسعاً ضم رؤساء اللجان الفرعية للانتخابات على مستوى المنطقة الشرقية والجنوبية؛ وذلك لاعتماد اللائحة النهائية لآلية انتخابات رئاسة الجمعيات العمومية ومجالس الإدارات بالأندية بعد توزيعها على رؤساء اللجان الفرعية للانتخابات.

وتم اعتماد وتنقيح الآلية حيث ستنطلق الانتخابات وفق جدول زمني محدد وضع من قبل اللجنة العليا للانتخابات وأدرجت مواعيد تقديم الترشيح لرئاسة الجمعيات العمومية التي لم يتم انتخابها منذ عام 2012 مما سبب في ارباك المنظومة الرياضية على مستوى البلاد وتم الاتفاق في الاجتماع على انطلاق الانتخابات وتذليل كافة الصعاب التي تواجه الأندية.

وأوضح رئيس اللجنة العليا للانتخابات عبدالمجيد سلطان أن الهيئة العامة للرياضة تعمل على تنظيم الأندية الرياضية لتوحيد الجهود والاهتمام بفئة الشباب التي تمثل القاعدة العريضة لسكان ليبيا مما سينعكس إيجابياً على الاتحادات الرياضية العامة لأعداد منتخبات وطنية في كافة الألعاب الرياضية وتأكيداً على مفهوم ودور الأندية رياضياً واجتماعياً وثقافياً.

وقال سلطان أن المستهدفين في هذه الانتخابات أندية الدرجة الثالثة والثانية والأولى والممتاز والأندية التخصصية وسيتم تحديد موعد انطلاق الانتخابات بقرار من رئيس الهيأة العامة للرياضة في شهر يناير المقبل وسيكون هناك إعلانات عن العملية الانتخابية في جميع وسائل الإعلام.

وأضاف أنه تم التأكيد في هذا الاجتماع على أن يُعد مؤتمرات داخل الأندية الرياضية من أجل تعريف الأعضاء بالخطط التي يضعها المتقدم للترشح للتعريف ببرنامجه الانتخابي حتى يتم اختيار الأفضل في تسيير أمور الأندية الرياضية مما يساهم في بنائها.