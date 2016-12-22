أخبار ليبيا 24 – خاص

مع اقتراب موعد فعاليات مهرجان راديونا الموافق 24 ديسمبر الجاري ، اجتمعت اللجنة العلياً للمهرجان ولجنة التحكيم لاعتماد النتيجة النهائية للفائزين بمختلف الجوائز والوقوف على اهم التفاصيل المهمة.

وأكدت لجنة التحكيم التي تتكون ثلاثة أعضاء و يرأسها الاذاعي أحمد محمد المهدي وأعضاء اللجنة الإذاعية عزيزة عبد المحسن و الإذاعي عوض سليمان محمد، على حسن النية الطيبة والمهنية في التقييم وأن من تأهل للفوز ،فهو فعلا يستحق الفوز من بين المشاركين الذين كانوا أيضا في المستوى الجيد وكانت المنافسة متقاربة.

كما ناقشت اللجنة العليا كل التفاصيل التي تخص المشاركين وفعاليات المهرجان .

وقال رئيس المهرجان نجيب بن زبلح “إن تنظيم مثل هذه المناسبات صعب جدا ولكن بعزيمة الشباب واصرارهم على النجاح استطاع الجميع أن يكون هو أساس هذا الحدث وتم اعتماد النتيجة النهائية للمشاركين بشكل رسمي والتي سوف يعلن عليها يوم الفعاليات والذي سيكون موعدها يوم السبت القادم الموافق 24 ديسمبر بمدينة بنغازي .

الى ذلك ، اللجنة العلياً للمهرجان مازالت تعمل على استكمال اعمالها والاستعداد بشكل كامل لهذا اليوم وتتكون اللجنة العلياً للمهرجان من رئيس لجنة المشاركات منتصر الساحلي و نائب رئيس المهرجان محمد الشيخي ورئيس اللجنة الإعلامية للمهرجان أنس دومة ورئيس العلاقات العامة محمد شركس و عضو اللجنة التنظيمية هدية الشيخي وعضو اللجنة التنظيمية ايمن بن غزي و رئيس لجنة الجوائز بشير الزاوي.