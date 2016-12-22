أخبار ليبيا 24 – خاص

أفاد نائب رئيس الإتحاد الفرعي لكرة القدم بطبرق علي الجراري، أن الاتحاد الفرعي لكرة القدم بطبرق اجتمع مع مندوبي 17 نادياً يتبعان الإتحاد الفرعي بطبرق.

وأضاف الجراري لـ “أخبار ليبيا 24” أن الاجتماع حضره مندوبي أندية الصقور والمختار والأندلس والهلال و البريقة والقادسية والبطنان والكفاح وحطين والشباب والمحلة والخليج والرباط والتقدم والروابي وبدر والشرق وإنسحاب أندية شباب الصحراء والمولودية والأنصار بعدم رغيتها بالمشاركة .

وتابع أن السبعة عشر ناديا سالفة الذكر ستشارك في دوري الأواسط والآمال .

أما بخصوص دوري البراعم فقد أبدت رغبتها بالمشاركة أندية الصقور والمختار والأندلس والهلال والكفاح والروابي .

واتفقت الأندية على الملاعب التي ستستضيف هذه المسابقة هي ملاعب الصقور وألأندلس والمختار وسيشرف على إدارة هذه المباريات حكام من لجنة التحكيم الفرعية التابعة للإتحاد الفرعي وسوف ينطلق الدوري في العاشر من شهر يناير القادم .