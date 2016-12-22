أخبار ليبيا 24 – خاص

أجرى آمر صنف الهندسة العسكرية بالقوات المسلحة العربية الليبية العميد رمضان العوامي، أمس الأربعاء، زيارة ميدانية إلى محاور القتال لتفقد المفارز التابعة للصنف والرفع من معنويات العناصر التابعة له.

وذكر الناطق الرسمي باسم صنف الهندسة العسكرية بالقوات المسلحة العربية الليبية علي العوامي، أن آمر صنف الهندسة العسكرية تفقد أفراد الهندسة وكل مايخصهم وتفقد أماكن تجميع الألغام والمفخخات ومخلفات الحرب التي قام بنزعها أفراد صنف الهندسة العسكرية.

وأضاف أنه تم حصرها وتوثيقها وتجميعها في المستودعات الخاصة بالصنف إلى حين إصدار آوامر القيادة العامة للقوات المسلحة بإعدامها والتخلص منها.