أخبار ليبيا 24 – خاص

زارت مدرسة عمر المختار للتعليم الأساسي، قسم الكلى بمركز طبرق الطبي، للإطلاع على سير العمل بالقسم.

وقالت المعلمة المشرفة على الزيارة غزالة الصغير، إن طلبة الصف التاسع وأعضاء هيئة التدريس هم من جمعوا تبرعات بعد أن تعرفوا على النواقص البسيطة التي يمكن أن يساهموا بها حيث تم تزويد القسم بمواد تنظيف وستائر وكراسي متحركة.

وأضافت الصغير، أنه بعد جولة داخل القسم، ألقيت محاضرات للطلبة الزائرين، قدمت شرحًا وافيًا من مشرفات التمريض.

ويأتي هذا النشاط في إطار تشجيع الطلبة على العمل الخيري والتعاون .