أخبار ليبيا24- خاص

أوضحت الشركة العامة للكهرباء بنغازي أن وضع الأحمال في الشبكة الشرقية إلى طبرق في تزايد وهي ضعف التوليد الموجود والذي يعاني بسبب تعذر دخول بعض الوحدات في محطة شمال بنغازي صباح اليوم الثلاثاء.

وأضافت الشركة عبر صفحتها على فيس بوك أنها اضطرت للجوء إلى طرح الأحمال للحفاظ على استقرار الشبكة وقد يكون على فترتين كما حاصل في بنغازي، فضلا عن الأعطال الفنية الموجودة في المناطق بشبكة المنخفض.

وأشارت الشركة إلى أن العناصر في التحكم 220 والتحكمات الفرعية وفي محطة إنتاج الكهرباء شمال بنغازي وفي التوزيع والتشغيل والصيانة يعملون منذ ساعات الصباح الأولى من أجل تأمين الكهرباء بقدر الاستطاعة.

يشار إلى أن مدينة بنغازي شهدت منذ فجر الثلاثاء انقطاعًا للكهرباء استمر لساعات متفاوتة بين منطقة وأخرى من 6 ساعات إلى 11 ساعة، فضلا عن انقطاع في ساعات المساء وصل إلى 6 ساعات.