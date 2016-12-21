أخبار ليبيا 24 – خاص

قال مصدر مسؤول بالمؤسسة الوطنية للنفط الموحدة، تشغيل حقل الشرارة النفطي الواقع جنوب غرب طرابلس 800 كيلو متر وعودته للعمل بعد توقفه لمدة عامين.

وأكد المصدر – إستئناف العمليات في الحقل تدريجيًّا، اليوم الأربعاء،بعد إعادة فتح خط أنابيب رئيسي من الحقل أُغلق على مدى عامين بمعدل 50 الف برميل يوميا

وأوضح بأنه تم تشغيل عدد أثنين من الآبار وسيبدأ تدريجيًّا في عمليات الضخ الي مصفاة الزاوية بعد توقف دام لمدة عامين، مشيرا إلى أن انتاج حقل الشرارة يشكل ثلث إنتاج النفط في ليبيا

وجاء إعادة تشغيل حقل الشرارة النفطي مع أرتفاع أسعار النفط التي تجاوزات 52 دولار اليوم ومن المنتظر أن يصل الإنتاج في ليبيا إلى مليون برميل يوميا من النفط بعد تشغيل القدرة الكاملة للحقل والتي تتجاوز 30000الف برميل يوميا.

تجدر الإشارة إلى أن المؤسسة الوطنية للنفط أكدت أمس الثلاثاء إعادة فتح خطوط أنابيب ممتدة من حقلي الشرارة والفيل، مضيفة أنها تتطلع إلى إضافة 270 ألف برميل يوميًّا إلى إنتاج البلاد على مدى الأشهر الثلاثة المقبلة.