أخبار ليبيا24- خاص

أصدر رئيس الوزراء – وزير الداخلية المكلف – عبدالله الثني قرارًا بتسييل عهد مالية مستدامة لمديريات الأمن والمنافذ تسلم لمدراء الأمن بشكل شخصي.

ويهدف القرار إلى توفير الاحتياجات لكل مديرية، فضلا عن تسييل مبلغ آخر وتسليمه لمراقبة الخدمات المالية كباب ثاني.

ومن جانب آخر قامت وزارة الداخلية في الحكومة الليبية المؤقتة بتوريد بعض احتياجات المديريات وتسليمها للإدارة العامة للإمداد في وزارة الداخلية لتوزيعها على المديريات والإدارات والأجهزة ومعسكرات التدريب.

ويساهم توفير هذه الاحتياجات في لتسهيل سير العمل في المديريات والإدارات، فضلا عن توفير ما تحتاج له من أجهزة كمبيوتر وآلات تصوير ومكاتب وأيضا مولدات كهرباء بأحجام مختلفة وأغطية وأجهزة تدفئة.

يشار إلى أن القرار جاء تنفيذا لما تم الاتفاق علية في الاجتماع الذي عقده وزير الداخلية المكلف مع وكيل وزارة الداخلية العقيد عادل عبد العزيز في مدينة شحات في نوفمبر الماضي.