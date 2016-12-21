أخبار ليبيا 24 – خاص

أعلن مركز بنغازي الطبي، عن إعادة العمل بقسم الطوارئ بالمركز بعد التفجير الإرهابي الذي استهدفه.

ووجه المركز الشكر لكل من ساهم في إعادة العمل بالقسم من إدارة المركز الطبي والعاملين وعلى رأسهم سيف شوايل من الإدارة الصحية بقسم الطوارئ والتمريض وأحمد بالأشهر.

يشار إلى أن مسؤول المكتب الإعلامي بمركز بنغازي الطبي خليل قويدير أكد وقوع انفجاريين داخل مركز بنغازي الطبي مساء اليوم الأربعاء دون سقوط ضحايا بشرية.

وأضاف قويدر أن الانفجاريين وقع أحدهما بــقسم الطوارئ، والآخر بالبرج الثالث في المركز مما تسبب في وقوع أضرار مادية كبيرة داخل قسم الطوارئ، بالإضافة إلى وقوع حالات اختناقات داخل المركز بسبب دخان التفجير .

وأشار مسؤول المكتب الإعلامي بالمركز إلى أنه من المرجح أن يكون التفجيرين سببهما حقائب متفجرة، بحسب الأنباء الأولية .