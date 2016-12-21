أخبار ليبيا 24 – خاص

اصدر رئيس غرفة العمليات المشتركة غرب بنغازي المقدم توفيق الورفلي تعليماته بنقل سوق الكتيبة أو ما يعرف ب “سوق جنهين” إلى منطقة الهواري بالقرب من المقبرة .

وقام عناصر الحرس البلدي مدعومين بقوات أمنية بمداهمة مقر السوق وابلاغ الباعة بضرورة نقل السوق إلى المقر المذكور، مع وجود تجاوب كبير من الباعة.

يشار إلى ان كتيبة الفضيل الواقعة في منطقة البركة ببنغازي، كانت إحدى حصون نظام القذافي التي يلجأ إليها حين دخوله إلى المدينة ، و بعد اقتحامها في فبراير من العام 2011 تمت ازالة أسوارها الخارجية وتحولت إلى أرض فضاء عدا أجزاء منها استخدم كمقر لإحدى الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة داخلية الحكومة المؤقتة .

فيما استغلت المساحات الفضاء الى سوق “جنيهن” او ما كان يعرف بسوق ” العشية” حيث تباع البضائع بمختلف انواعها من ملابس و مواد كهربائية و منزلية و غذائية و الخردة بأسعار تناسب أصحاب الدخل المحدود.