أخبار ليبيا 24 – خاص

عقد رئيس مجلس الإدارة بالمؤسسة الوطنية للنفط “الموحدة” مصطفى صنع الله، اجتماعا بالعاصمة المصرية القاهرة مع المدير التنفيذي لشركة فايكنج العالمية المحدودة للحفر وخدمات حقول النفط أحمد لطفي.

واستعرض الطرفين خلال الاجتماع الذي عقد أمس الثلاثاء أوجه التعاون بين الشركات الليبية وشركة فايكنج في مجال الحفر وصيانة الآبار وخدمات الحقول النفطية .

وحضر الاجتماع عضو مجلس الإدارة للتصنيع والتخطيط والحاسب الآلي والاتصالات جاد الله العوكلي ورئيس لجنة إدارة شركة الواحة أحمد عمار ورئيس لجنة إدارة شركة الهروج عبدالوهاب النعمي .