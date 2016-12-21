أخبار ليبيا 24 – خاص

قال مدير المكتب الإعلامي بالقوات الخاصة “الصاعقة” رياض الشهيبي، إن القوات الخاصة أحرزت تقدم كبير بمحور بوصنيب بالقاطع الغربي بمدينة بنغازي.

وأوضح الشهيبي أنه بعد اشتباكات عنيفة اليومين الماضيين كبدت القوات المسلحة، تنظيم “دعش” الإرهابي والجماعات المتحالفة معه خسائر كبيرة بالعتاد والأرواح للجماعات الإرهابية .

وأشار الشهيبي إلى أنه تم تفكيك العديد من الألغام والمفخخات التي زرعها التنظيم لتأخير زحف القوات المتقدمة ولتعطيل عملية تحرير منطقة بوصنيب .

وأضاف أنه بفضل أبطال القوات المسلحة تم اكتساح العدو وتراجعه والسيطرة على أماكن التي كان يتحصن بها، منوهًا إلى أن معركة بوصنيب تقترب من الحسم بعد الحصار الكامل لعناصر التنظيم بداخل المنطقة.