أخبار ليبيا 24 – خاص

من الطبيعي أن يحتل البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم نادي برشلونة الإسباني صدارة التصنيف العام لأفضل المراوغين في الدوري الإسباني في عام 2016، والطبيعي أيضاً أن يحل الأرجنتيني ليونيل ميسي أحد أكثر اللاعبين مهارة في العام في المركز الثاني، وفقاً للتصنيف الذي أجرته صحيفة أس الإسبانية من خلال أرقام وإحصاءات شركة أوبتا فاكتس المتخصصة في الدراسات والإحصاءات الكروية، ولكن غير الطبيعي أو المنطقي والمستغرب على كل من يتابع التصنيف، احتلال أفضل لاعب في العام الحائز على جائزة الكرة الذهبية، البرتغالي كريستيانو رونالدو على المركز الـ66 في قائمة الدوري الإسباني فقط، وفقاً للإحصائية.

واستطاع نيمار وفقاً للأرقام إجراء 138 مراوغة ناجحة في مباريات الدوري الإسباني، متصدراً التصنيف العام، بينما حل ميسي وصيفاً في عدد المراوغات برصيد 101 مراوغة ناجحة خلال العام، في حين حل في المركز الثالث لأصحاب مهارات المراوغة اللاعب البلجيكي كاشيريللا لاعب وسط نادي غرناطة وأجرى 96 مراوغة ناجحة، متساوياً في عدد المراوغات مع البرازيلي غابرييل بيير لاعب وسط نادي ليغانيس.

أما المركز الخامس فاحتله اللاعب الإسباني فيتولو لاعب نادي إشبيلية برصيد 89 مراوغة ناجحة، تلاه البلجيكي كاراسكو لاعب نادي أتلتيكو مدريد وأجرى 87 مراوغة ناجحة، متساوياً مع كل من خوانبي الفينزويلي لاعب نادي ملقة، والبرتغالي كنشيلو نجم نادي فالنسيا، والبلجيكي أندرياس بيريرا.

وفي المركز التاسع حل البلجيكي أندرياس بيريرا، برصيد 84 مراوغة ناجحة، ثم البرتغالي ناني حل في المركز العاشر برصيد 83 مراوغة ناجحة.

ووفقاً للإحصاءات حل البرتغالي كريستيانو رونالدو اللاعب الحائز على الكرة الذهبية كأفضل لاعب في العالم، إضافة للتتويجه أفضل لاعب في أوروبا في العام 2016 نفسه، في المركز الـ66 في التصنيف، ولم يقم في 2016 سوى بـ38 مراوغة ناجحة فقط، وسبقه في التصنيف لاعبون غير ذوي شهرة أو نجومية مثل دوغلاس مدافع برشلونة السابق والمعار إلى سبورتنغ خيخون.

وحل في المركز الـ64 بنفس عدد المراوغات 38 مراوغة ناجحة، بل إن غاريث بيل زميل رونالدو في ريال مدريد حقق رقماً أفضل برغم كونه أقل مشاركة من رونالدو في عدد المباريات، وحصد الويلزي بيل المركز الـ46، برصيد 44 مراوغة ناجحة.

ويعد إيسكو لاعب وسط الميرينغي أفضل لاعبي الفريق في الإحصائية، حيث حصد اللاعب الإسباني الدولي المركز الـ42، وحقق خلال 2016 عدد 47 مراوغة ناجحة، وذلك بالرغم من كونه أقل مشاركة في المباريات في 2016 مقارنة بغاريث بيل ورونالدو.