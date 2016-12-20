أخبار ليبيا24- خاص

تشهد مزارع النخيل في منطقة الكويفية وسيدي خليفة شرق مدينة بنغازي انتشار حشرة سوس النخيل الحمراء.

وقام فريق متخصص بالوقاية والحجر الزراعي تابع للهيأة العامة للزراعة في الحكومة المؤقتة بزيارة ميدانية لبعض المزارع بعد تلقيهم بلاغ مقدم من فرع المركز الوطني للوقاية والحجر الزراعي بنغازي بانتشار الحشرة.

وأخذت عينات من أطوار الحشرة بعد عملية الفحص والمعاينة للأشجار التي تبين إصابتها بالسوسة، والتنبيه على المزارعين بضرورة حرق الأشجار المصابة والتخلص من مخلفات التقليم وعدم نقل فسائل النخيل إلى أي مكان آخر.

ونصب الفريق بعض المصائد الفرمونية والكرمونية في هذه المزارع بغرض التعرف على مدى انتشار الآفة وتوزيعها الجغرافي لرصد ومتابعة هذه الآفة الخطيرة التي تسبب خسائر فادحة للاقتصاد الوطني من أشجار النخيل .