أخبار ليبيا24- خاص

اعتمدت اللجنة العليا لمهرجان راديونا ولجنة التحكيم النتيجة النهائية للفائزين بمختلف الجوائز والوقوف على أهم التفاصيل المهمة مع اقتراب موعد فعاليات المهرجان في 24 ديسمبر الجاري.

وأكدت لجنة التحكيم التي تتكون من 3 أعضاء أنهم على حسن النية الطيبة والمهنية في التقييم ومن تحصل على الفوز فهو فعلا يستحق الفوز من بين المشاركين الذين كانوا أيضا في المستوى الجيد، لافتة إلى أن المنافسة كانت جميلة جدا لتقارب النسبة بينهم.

وقال رئيس المهرجان نجيب بن زبلح إن تنظيم مثل هذه المناسبات صعبة جدا ولكن بعزيمة الشباب وإصرارهم على النجاح استطاع الجميع أن يكون هو أساس هذا الحدث.

وأضاف بن زبلح أنه تم اعتماد النتيجة النهائية للمشاركين بشكل رسمي والتي سوف يعلن عليها يوم الفعاليات الذي سيكون يوم السبت المقبل الموافق 24 ديسمبر في مدينة بنغازي.

وأوضح أن اللجنة العلياً للمهرجان ستتسمر لاستكمال أعمالها والاستعداد بشكل كامل لهذا اليوم وتتكون اللجنة العليا للمهرجان.