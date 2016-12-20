أخبار ليبيا 24 – خاص

قال الناطق الإعلامي في جهاز الحرس البلدي طبرق أنور شانينة إن الجهاز آزال كل الدعايات واللافتات الإعلانية في شوارع المدينة بعد أن تم تشكيل لجنة لهذا الخصوص.

وأضاف شانينة في تصريح خاص لـ”أخبار ليبيا 24″ أن اللجنة باشرت بإزالة كل اللافتات لمخالفتها القوانين ولعدم قيام التجار وأصحابها باتباع اللوائح والإجراءات المتبعة في شأنها .

وأوضح الناطق الإعلامي أن جهاز الحرس البلدي يحرص على جمال المدينة كما يحرص على سلامة المواطنين بالإضافة لمخالفة هذه اللافتات للقوانين إلا أنها تحجب الرؤية على سائقي السيارات وتسبب الكثير من الحوادث.

وتابع شانينة “لم يعترضنا أحد أثناء الإزالة وهذا يدل على وعي المواطنين في المدينة، وأزلنا كل الدعايات ولم نبقي إلا على صور الشهداء احتراماً لما قدموه للوطن”.

وأفاد الناطق أن هنالك مكتب خاص بالإسكان والمرافق يختص بهذه الدعايات ولها إجراءات رسمية ورسوم معينة حتى تكون رسمية وغير عشوائية.

وأشار شانينة إلى أنهم خاطبوا عميد بلدية طبرق وأعطاهم الإذن بالإزالة، لافتا إلى أنهم أزالوا المئات من هذه الدعايات دون أي مشاكل تذكر.