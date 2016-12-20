أخبار ليبيا24- خاص

أكدت المؤسسة الوطنية للنفط اليوم الثلاثاء أنه تم إعادة فتح خطي الأنابيب الرابطين بين حقل الشرارة النفطي في مصفاة الزاوية لتكرير النفط و حقل الفيل للنفط في مجمع مليتة “صمام الرياينة”.

ورحب رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله ببيان سرية دوريات الريايينة التابعة لحرس المنشآت النفطية فرع المنطقة الغربية الذي أعلنوا فيه فتح جميع خطوط الأنابيب.

وأشاد صنع الله بكل من ساهم في هذا العمل الذي تحقق بفضل إدراك الجميع أن السبيل الوحيد لبناء ليبيا يكمن في التعاون بين كل الليبيين.

وأضاف رئيس المؤسسة الوطنية للنفط أن المؤسسة لم تدفع أية أموال و لا توجد أية صفقات خلف الكواليس و أنه و للمرة الأولى منذ ثلاثة أعوام سيتدفق كل النفط بحرية.

وأشار صنع الله إلى أنه بافتتاح الخط سوف تضاف 175برميل يوميا إلى الإنتاج القومي خلال شهر واحد و 270,000 برميل يوميا خلال ثلاثة أشهر.

وتابع رئيس المؤسسة “نتوقع أنه حسب أسعار النفط الحالية، سوف تزيد عملية فتح صمامات الرياينة مبلغ 4.5 مليار دولار لإيراداتنا المتوقعة للعام المقبل الأمر المهم الآن هو ضمان أن تعم فوائد الزيادة في إنتاجنا جميع أنحاء البلاد”.

يذكر أنه تم إغلاق هذه الخطوط عند صمام رئيسي يقع في بلدة الرياينة منذ شهر نوفمبر 2014، في حالة خط الشرارة وأبريل 2015 بالنسبة لخط حقل الفيل، ويقع حقل الشرارة، والذي يتم تشغيله عن طريق مشروع شراكة بين المؤسسة وإئتلاف الشركات ريبسول ، توتال ، أو إم في و ستات أويل، على بعد حوالي 800 كلم جنوب غرب مدينة طرابلس وله قدرة إنتاجية تبلغ حوالي330000 برميل يوميا، بينما يقع حقل الفيل على بعد 200 كلم إلى الجنوب الغربي من مدينة سبها ويتم تشغيله عن طريق مشروع شراكة بين شركة إيني والمؤسسة الوطنية للنفط وله قدرة إنتاجية تبلغ حوالي 90,000 برميل يوميا.