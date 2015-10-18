أخبار ليبيا 24 – خاص

قام تنظيم الدولة “داعش” الإرهابي “ولاية برقة” بمنطقة الفتايح في مدينة درنة شرق البلاد بتصفين شخصين مدنيين بطريقة بشعة مساء أمس السبت في تهم مختلفة وجهت لهم من قبل التنظيم .

وبث المكتب الإعلامي في “ولاية برقة” التابع للتنظيم شريط فيديو يوثق إعدام التنظيم لمواطنين بالمدينة بتهمة التعاون مع مايسمي مجلس شورى مجاهدي درنة وضواحيها .

وحمل الفيديو الذي حمل عنوان “حصاد الصحوات” في إشارة إلى مقاتلي مجلس شوري المدينة وما يعاونهم، طريقة جديدة في إعدامات التنظيم، حيث تم سحب أحد الشخصين وهو حي، عبر ربطه بمركبة “بيك آب” عسكرية والسير به على الإسفلت، ما أدى إلى تمزق جسده ووفاته .

فيما أجبر التنظيم المتهم الثاني على حفر قبره بيده، والوقوف داخله، قبل أن يتلقى رصاصة من بندقية فجرت رأسه، وأردته قتيلا داخل القبر وردم التراب عليه .

ووجه التنظيم تهمت للمواطن “محمد الطيب الغماري” بتخزين سلاح داخل منزله يعود لأحد عناصر “مجلس شورى درنة”، وهو الفعل الذي أدى للحكم عليه بالإعدام من قبل تنظيم الدولة.

والمغدور “الغماري” بحسب أهالي المدينة لا علاقة له بالحرب الدائرة رحاها في المدينة بين الفصائل الإسلامية المتشددة لا من بعيد ولا من قريب، فقد كان صاحب محل لبيع الورد، وكان هادي الطبع .

ووصف بعض أهالي مدينة درنة المغدور “الغماري” في تدوينات على بعض صفحات التواصل الاجتماعي بإعدام قلب ووردة درنة الكبير اعدموا جنانا المغار، التي كانت تزين حياتهم بالألوان والعطور الرائعة .

وقال المدونون إن وردة درنة قتلت على يد هؤلاء الوحوش الذين لا يريد للحياة الجميلة الاستمرار، لآنهم لا يعرفون عاشق الورد، قدموا له التعازي مؤكدين له أنه سيبقي في أعماقهم رائحة نسرى لا تتلاشى لآن دم مهندس الورد أرقى روائح الدنيا .

فيما وجه التنظيم تهمة للمغدور به الثاني ” رشدي عقيلة المسوري” وهو شاب في العقد الثاني من عمره تهمة إعطاء إحداثيات تجمعات عناصر التنظيم وتحركات أرتالهم العسكرية لقوات مايعرف مجلس الشوري درنة، ولقوات الجيش ليتم قصفها بالطيران الحربي التابع لسلاح الجو الليبي .

وتواعد شخصان تابعان للتنظيم في الشريط نفسه الأول يدعى ابو الوليد الأنصاري توعد أهالي درنة بالذبح واصفا أياهم بالمرتدين، بينما الثاني يدعى أبوتراب الأنصاري قال أنه تنظيم «داعش» يتطلع لغزو أفريقيا بالكامل وفتح أوروبا.

ومن جهته، قال أنصار “مجلس شورى مجاهدي درنة” الإرهابي إن “السيارة التي سحبت المسوري تم قصفها من قبل المجاهدين أول أمس، وتم قتل جميع من فيها .

يشار إلى أن “مجلس شورى مجاهدي درنة” ألقى القبض قبل أيام على مراد السبع، أحد أبرز قيادات تنظيم الدولة في درنة خلال مهمة خاصة.

وفي سرت، أكدت مصادر في قرية الزعفران بضواحى المدينة أن تنظيم الدولة “داعش” قام أمس السبت بصلب الشيخ السلفي مفتاح أبوستة الورفلي في جزيرة الزعفران غربي سرت.

وذكر التنظيم على بعض الصفحات التابعة له على مواقع التواصل الاجتماعي إن الشيخ الورفلي من مشايخ الجماعة السلفية في سرت، وكان قد قبض عليه قبل شهرين خلال معارك دارت بين أهالي المدينة وتنظيم »داعش».

وفي سياق ليس ببعيد، قتل ثلاثة مسلحين مجهولين أحد عناصر تنظيم داعش، يدعى “نصير فرج أبوشويشة” في كمين نصبوه للأخير بلدة بن جواد ولاذوا بالفرار، مما أدى إلى مصرعه على الفور.

وفي مدينة أجدابيا، لقي شاب مصراعه بمدينة أجدابيا إثر استهدافه سيارة عمه الشيخ السلفي محمد بودعيم بعبوة ناسفة بشارع انتلات بوسط المدينة أجدابيا أمس السبت فور خروجهم من مسجد خالد بن الوليد بعد صلاة العشاء .

وقال مصدر مطلع – لأخبار ليبيا 24 في تصريحات سابقة – إن الشاب عماد علي بودعيم لقي حقته ليلة البارحة إثر انفجار عبوة ناسفة بسيارة عمه الشيخ السلفي.

وأوضحت المصادر أن المستهدف من التفجير هو الشيخ محمد إمام مسجد الشيخ الألباني وخطيب بمسجد خالد بن الوليد بالمدينة، لافتا إلى أنه تم وضع قنبلة لاصقة أسفل السيارة وتفجيرها عن بعد.

وذكرت أن السيارة انفجرت لحظة تحركها ما أسفر عن أصابة الشيخ محمد بودعيم بجروح بليغة ومصرع الشاب عماد ابن شقيق الشيخ على الفور

تجدر الإشارة إلى أن عدد حالات الاغتيال في مدينة إجدابيا بلغت 20 حالـة وأن الأجهزة الأمنية غير قادرة على فرض الأمن بالمدينة لقلة الإمكانيات والسلاح والسيارات وعدم تفعيل النيابة بالمدينة وتفعيل القضاء.

وتشير أصابع الاتهام وفق بعض المصادر الى الجماعات التكفيرية المعادية للجيش الليبي والتي شرعت منذ مدة في عمليات تصفية ممنهجة طالت بعض قيادات الجماعات السلفية في الداعمة لعملية الكرامة.